Vingt (20) bus de transport scolaire ont été distribués au profit de 18 sur les 24 communes enclavées et rurales relevant de la wilaya d’El Tarf, a indiqué, dimanche, le wali d’El Tarf.

Initiée par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, l'opération a ciblé les communes d’Ain Kerma et Bouhadjar qui ont eu la part du lion avec deux bus chacune ainsi que les seize autres municipalités, à savoir El Tarf, Ain El Assel, Asfour, Besbes, Bougous, Boutheldja, Chefia, Chihani, El Chatt, Hammam Beni Salah, Souarekh, Lac des oiseaux, Oued Zitoune, Raml Souk, Zerizer et Zitouna, a précisé la wali M.Harfouche Benarar.

Cette première phase vient couronner les efforts déployés par l’Etat dans le cadre de l’amélioration des conditions de scolarisation des élèves issus des régions rurales et enclavées en vue d’un meilleur rendement scolaire et la lutte contre la déperdition scolaire, a-t-il dit. Le reste des municipalités, à savoir, Dréan, Ben M’Hidi, Chebaita Mokhtar, El Ayoune et Berrihane vont bénéficier de bus scolaires «prochainement» dans le cadre d’une autre tranche, a-t-il soutenu, en marge de la cérémonie de distribution, tenue au siège de la wilaya, en présence des directeurs de l’exécutif et des 24 présidents des assemblées populaires communales constituant cette wilaya frontalière.

L’accent a été, également, mis sur l’impact de cette opération qui a mis fin aux difficultés rencontrées par les élèves résidant en zones montagneuses, a-t-on signalé.

Une série de préoccupations liées, entre autres, aux préparatifs de l’opération de solidarité en faveur des familles nécessiteuses durant le prochain mois de Ramadhan, la saison estivale 2020, le nettoyage des villes, la jeunesse et les sports a été, auparavant, débattue en conseil de wilaya.