Quatre (4) nouvelles conventions de partenariat entre le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels et des opérateurs économiques privés et publics de la wilaya d’Annaba, ont été signées en marge du salon local de la formation et de l’apprentissage ouvert dimanche au centre de loisirs scientifique sis au chef-lieu de wilaya.

«Ces accords s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour dynamiser le rôle des institutions économiques en matière de formation d'une main-d'£uvre qualifiée et d’encouragement des jeunes à acquérir des compétences professionnelles, leur permettant d'accéder au monde du travail et de créer des activités», a souligné le chef de l'exécutif local, Djamal Eddinne Berimi, lors de la cérémonie de signature de ces conventions. Parmi les accords, deux ont été signés entre la direction de la formation et de l’enseignement professionnels et le groupe industriel Sider, outre une convention avec la société de maintenance industrielle SOMID et une autre avec l’hôtel Sheraton d’Annaba. Le complexe Sider d’Annaba est considéré comme l'un des partenaires les plus importants du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels dans le domaine de l'apprentissage et de la formation de la main-d'£uvre qualifiée dans les spécialités liées à la maintenance industrielle, a-t-on souligné à cette occasion, avec un total de 500 stagiaires, toutes filières industrielles confondues. Le salon local de la formation et de l'apprentissage est organisé en prévision de la prochaine entrée professionnelle «session de février 2020», qui verra l’ouverture de pas moins de 6. 260 nouveaux postes de formation, a-t-on indiqué. Selon les explications fournies sur place, cette nouvelle session verra l'introduction de nouvelles spécialités (électricité automobile, l'entretien des véhicules, l'installation et l'entretien des panneaux solaires, en plus de l’extension des réseaux d'eau et d'assainissement, le tri des déchets et l'entretien des routes). En plus de la présentation des différentes spécialités disponibles pour la formation et l'apprentissage, le salon propose à ses visiteurs, notamment les jeunes, au cours d'une semaine, les expériences des entreprises Star-up réalisées dans le cadre des dispositifs de soutien à l'emploi, ainsi que des opportunités d'apprentissage disponibles au niveau de la wilaya et cela dans les métiers liés à l'économie de l'eau et l'exploitation de l'énergie solaire en sus des cosmétiques, a-t-on signalé.