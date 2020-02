Cette haute technologie a permis aux habitants de plusieurs localités, notamment les nouvelles agglomérations et localités enclavées, de bénéficier des services d’Idoom, à savoir la téléphonie fixe et l’ADSL, a indiqué à l’APS, Hichem El Ayadi.

Dans ce contexte, 26 équipements d’une capacité de 6.768 points d’accès ont été mis en exploitation à travers plusieurs localités, dont Sadekk Chebchoub (ville de Batna), Karouma Saïd et Bayou (Oued Taga), Lagrine (Ouled Fadhel) et Oughanim et Ouerga (Tigherghar), selon le même responsable.

S’agissant de la modernisation du secteur, 14 équipements d’une capacité de 5.344 points d’accès ont été mis en marche à travers les cités de Berkane (Tazoult), 1.000 logements à Barika et El Kouachia, Aïn Yagout et Rahbat (Ras El Ayoun) ainsi que la localité de Trig Takslent (Ngaous), a-t-on fait savoir de même source. Cette opération, réalisée dans le cadre d’un programme élaboré par la direction générale d’Algérie télécom concernant le développement et la modernisation des réseaux téléphoniques et d’internet en Algérie, a concerné la mise en service de 12.112 points d’accès au début de l’année 2020, a assuré, M. El Ayadi.

La mise en exploitation de plus de 40 équipements de ce genre, vient renforcer les 242 appareils similaires fonctionnels à travers la wilaya, a-t-il soutenu.