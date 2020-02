Les autorités sanitaires canadiennes ont annoncé dimanche leur décision de lever les mesures de quarantaine visant le personnel médical ayant accompagné les Canadiens rapatriés de Wuhan en Chine, l'épicentre de l'épidémie de coronavirus.

Quelque 210 Canadiens rapatriés de Wuhan et de la région sont arrivés vendredi sur la base militaire de Trenton en Ontario, où ils ont été mis en quarantaine pour 14 jours. Le personnel médical des forces armées canadiennes qui les ont accompagnés pendant le voyage devait subir le même sort. Mais l'administratrice en chef de la santé publique du Canada a indiqué dans un communiqué dimanche avoir déterminé, après une évaluation de chacun des membres de ce personnel, «qu'ils ne représentent aucun danger grave pour la santé publique et que, par conséquent, le maintien de leur quarantaine n'est pas nécessaire.» Ces personnes ne courent pas de risque d'exposition au virus, a expliqué la responsable, «car elles n'ont pas passé de temps au foyer de l'épidémie, ont suivi les protocoles appropriés de prévention et de contrôle des infections et n'ont pas eu de contact sans protection avec des passagers ou des personnes susceptibles d'avoir contracté le virus.» En outre «tous les passagers étaient asymptomatiques pendant le vol et, jusqu'à présent, aucun des Canadiens rapatriés et des membres de leurs familles n'ont présenté de symptômes» du virus, a-t-elle précisé. Sept cas du nouveau coronavirus 2019 ont jusqu'à présent été confirmés au Canada, 3 dans la province d'Ontario et 4 dans celle de Colombie-Britannique (ouest). Le Canada a affrété un deuxième avion pour rapatrier un autre contingent de Canadiens de Wuhan. L'appareil a quitté la base de Trenton et devrait y revenir le 11 février, a indiqué le ministre des Affaires étrangères François-Philippe Champagne aux médias canadiens accompagnant le Premier ministre Justin Trudeau en visite en Ethiopie.