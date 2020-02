Le nombre de morts en Chine dus au nouveau coronavirus est monté à 902 hier, après l'annonce de 91 nouveaux décès dans la province du Hubei, ont annoncé les autorités.

La commission nationale de la santé du Hubei a en outre répertorié 2.618 nouveaux cas d'infection dans cette province du centre de la Chine, dont la capitale est Wuhan, foyer de l'épidémie.

Chine: 3.062 nouveaux cas confirmés du coronavirus et 97 nouveaux décès confirmés

Les autorités sanitaires chinoises ont annoncé hier que 3.062 nouveaux cas d'infection confirmés de nouveau coronavirus et 97 nouveaux décès avaient été signalés dimanche dans 31 régions de rang provincial et dans le Corps de production et de construction du Xinjiang. Parmi les nouveaux décès, 91 ont été enregistrés dans la province du Hubei, deux dans l'Anhui, un au Heilongjiang, un au Jiangxi, un à Hainan et un au Gansu, selon la Commission nationale de la santé.

En outre, un total de 3.281 patients infectés par le nouveau coronavirus avaient pu quitter l'hôpital après leur rétablissement, ont annoncé lundi les autorités sanitaires chinoises.

Quelque 632 personnes ont quitté l'hôpital dimanche dont 356 au Hubei, a noté la Commission nationale de la santé dans son rapport quotidien.

Dimanche en fin de journée, le total des décès dus à la maladie s'élevait à 908 personnes, alors que 40.171 cas confirmés d'infection au nouveau coronavirus ont été rapportés dans 31 régions de niveau provincial et dans le Corps de production et de construction du Xinjiang en Chine.