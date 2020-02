Le récent lauréat du prix de la créativité poétique de la Fondation Abdelaziz Saoud El-Babitine, le professeur en critique littéraire, Youcef Oughlissi a été honoré ,dimanche, lors d'une cérémonie organisée à la bibliothèque principale de lecture publique ''

Mustapha Natour'' de Constantine. Entouré d'hommes de lettres, d'amoureux du verbe mais aussi de ses étudiants, Youcef Oughlissi a eu droit un vibrant hommage de la part de la direction de cet établissement culturel pour avoir reçu le très prestigieux prix El Babitine de la créativité poétique dans le domaine de la critique pour ses travaux de recherche sur '' l'analyse thématique du discours poétique''.

Remerciant toutes les personnes ayant contribué à l’organisation de cet hommage, Oughlissi, a en outre rappelé les différentes étapes de son parcours avant de revenir sur la genèse de son ouvrage ''analyse thématique du discours poétique'', paru une première fois en 2007 à l'occasion de la manifestation Alger capitale de la culture arabe, avant d'être réédité et perfectionné plus d'une décennie plus tard.

'' Je suis très fier en tant qu'algérien d'avoir réussi à décrocher le prix El Babitine 2020,cela dépasse tous mes rêves les plus fous, moi qui enfant je n'avais qu'un seul souhait c'était de devenir un enseignant au primaire '', a-t-il avoué.

La directrice de bibliothèque principale de lecture publique '' Mustapha Natour'' de Constantine, Ouafia Derouaz a affirmé que cet hommage à l'une des sommités de la littérature et de la poésie inaugure des plus belles manières le programme établi par cet établissement pour cette semaine. Elle a ainsi révélé qu'en plus de l'exposition mettant à l'honneur la maison d'édition ''Dar El Baha'' du 9 au 13 de ce mois, la bibliothèque principale de lecture publique de Constantine va recevoir lundi l'homme de lettre Abdallah Hamadi pour une séance de vente dédicace de son ouvrage étude du magazine ''Houna El Djazayer''.

Il est a rappeler que Youcef Oughlissi a près d'une dizaine de prix à son actif parmi lesquels le Prix Cheikh Zayed du livre, le prix Souad El Sabah, le prix Moufdi Zakaria de la poésie maghrébine ou encore le prix Bakhti Ben Aouada.