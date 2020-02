L'international algérien de l'Olympiakos, Hilal Soudani, gravement blessé au genou dimanche lors d'un match du championnat de Grèce de football contre Atromitos (1-0), sera éloigné des terrains pendant plusieurs semaines, a indiqué lundi l'intéressé dans un tweet.

«Malheureusement, mauvaise nouvelle pour ma blessure. Je reviendrai encore plus fort, merci à tous pour vos messages de soutien», a réagi le buteur des «Verts» sur son compte Twitter. Son club a annoncé pour sa part que l'attaquant algérien souffre d'une rupture des ligaments croisés et sera absent jusqu'à la fin de la saison. L'ancien joueur de l'ASO Chlef a quitté le terrain à la 19e minute de la partie après avoir ressenti une forte douleur au genou. Le deuxième meilleur buteur en activité des «Verts» avait souffert d'une grave blessure au genou l'an dernier qui l'a forcé à faire l'impasse sur la CAN-2019 en Egypte. Il s'agit d'un vrai coup de frein pour Soudani qui restait sur sa lancée, avec un bilan de sept buts et 5 passes décisives en 19 matchs, à huit réalisations du meilleur artificier de la «Super League», le Marocain Youssef El-Arabi (15 buts). Gravement touché au genou, Soudani avait retrouvé la compétition en août dernier, soit après plus de dix mois loin des terrains, à l'occasion de la réception d'Asteras Tripolis (1-0), dans le cadre de la journée inaugurale du championnat grec. Arrivé durant l'intersaison en Grèce en provenance de Nottingham Forest (Div.2 anglaise), il a rejoué en équipe nationale le 14 novembre dernier, lors de la réception de la Zambie (5-0) à Blida, dans le cadre de la 1re journée des qualifications de la CAN-2021, avec un but à la clé.