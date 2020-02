Le stage qui intervient à moins de deux mois du coup d'envoi de la compétition, a permis aux arbitres de suivre un programme d'entraînement intensif de quatre jours dans le but de se perfectionner avant la sixième édition du CHAN, compétition réservée aux joueurs locaux .

Durant le stage, les participants ont suivi des exercices de simulation pour avoir une idée pratique du système qui implique l'utilisation de la technologie. Mélange de jeunesse et d'expérience, le programme de formation s'est principalement concentré sur les arbitres assistants vidéo (VAR), qui seront utilisés à partir des quarts de finale de la compétition. Ce sera la première fois dans l'histoire du tournoi que le VAR sera utilisé après des tests de simulation réussis lors de l'édition précédente en 2018 au Maroc.

Inscrites au menu du programme, les sessions théoriques étaient centrées sur des domaines tels que la préparation des matches, la lecture du jeu, entre autres critiques pour le processus de prise de décision dans un match. Chaque participant a également eu droit à un exercice de fitness pour vérifier sa préparation physique pour la compétition. Le tirage au sort du CHAN 2020 ara lieu, lundi 17 février 2020, au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé dans la capitale camerounaise. Liste des arbitres concernés par le stage du Caire:



Arbitres centraux:

Lahlou Benbraham (Algérie), Mogos Teklu Tsegay (Erythrée), Jean Claude Ishimwe (Rwanda), Zakaria Mohamed Mahmoud (Egypte), Georges Gatogato (Burundi), Daouda Gueye (Sénégal), Samir Guezzaz (Maroc), Mahmood Ali Mahmood Ismail (Soudan), Daniel Laryea (Ghana), Ali Moussa Mohamed (Niger), Atcho Pierre (Gabon), Mohamed Maarouf Mansour (Egypte), Rakotojaona Andofetra (Madagascar), Haythem Guirat (Tunisie), Peter Waweru (Kenya), Souleiman Ahmed Djama (Djibouti), Heeralall Ahmad Imtehaz (Maurice), Dahane Beida (Mauritanie), Janny Sikazwe (Zambie), Papa Bakary Gassama (Gambie), Boubou Traore (Mali) et Ngwa Blaise Yuven (Cameroun).



Arbitres assistants:

James Fredrick Emile (Seychelles), Sanou Habib J. Oumar -(Burkina Faso), Dick Okello (Ouganda), Wahid Youssef El Bosaty (Egypte), Abdi Salah Mohamed (Djibouti), Jawo Abdul Aziz Bollel (Gambie), Mathew Kanyanga (Namibie), Abdoul Aziz Moctar Saley (Niger), Jospin Luckner Malonga (Centrafrique), Samuel Pwadutakam (Nigeria), Nouha Bangoura (Sénégal), Dos Reis Montenegro Abelmiro (Sao Tomé-et-principé), Ditsoga Boris Marlaise (Gabon), Hassani Khalil (Tunisie), Styven Moutsassi Moyo Danek (Congo), Brinsi Zakaria (Maroc), Abdi Hamza (Somalie), Soulaimane Almadine (Comores), Lionel Hasinjaosoa Andrianantea (Madagascar), Menye Mpele Rodrigue (Cameroun).