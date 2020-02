Le Parti républicain, Sinn Fein, a remporté les élections législatives en Irlande, bousculant les deux partis centristes qui se partagent habituellement le pouvoir.

Ces élections sont un revers pour le parti du Premier ministre Leo Varadkar, le Fine Gael, qui arrive en troisième position. A l'issue du premier tour du décompte entamé dimanche, au lendemain des élections, le Sinn Fein a été placé en tête de liste par 24,5% des électeurs, devant les deux grands partis de centre-droit, le Fianna Fail avec 22,2% et le Fine Gael du Premier ministre sortant avec 20,9%. «C'est officiel Sinn Fein a gagné l'élection» s'est félicitée sur Twitter Mary Lou McDonald, la cheffe de ce parti de gauche qui milite pour la réunification de la province britannique d'Irlande du Nord avec la République d'Irlande.

Reste désormais à voir comment l'arithmétique électorale répartira les 160 sièges de députés que compte le Dail, la chambre basse du Parlement irlandais.

En raison du complexe mode de scrutin, sa composition ne sera connue qu'après le décompte total, qui peut prendre plusieurs jours. Les électeurs ne votent pas pour une liste constituée, mais élaborent leur propre liste en classant les candidats par ordre de préférence.

Le Fianna Fail reste le parti le mieux placé pour emporter le plus de sièges à la chambre basse du Parlement irlandais car le Sinn Fein n'a présenté que 42 candidats, environ deux fois moins que les deux grands partis centristes.

Le grand perdant des trois est le Fine Gael du Premier ministre, qui devrait perdre plusieurs sièges. Le Fianna Fail comme le Fine Gael avaient jusqu'ici exclu de former une coalition avec le Sinn Fein, en raison de ses liens avec l'IRA, organisation paramilitaire opposée à la présence britannique en Irlande du Nord, dont le parti était la vitrine politique. Les négociations pour former un gouvernement de coalition pourraient prendre des semaines voire des mois. Après les dernières élections, en 2016, il avait fallu plus de deux mois pour qu'un gouvernement soit formé.