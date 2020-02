Le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi et le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Verchinine ont discuté dimanche à Amman de la crise en Syrie et des derniers développements liés à la question palestinienne.

M. Safadi a appelé à davantage d'efforts pour parvenir à une solution politique susceptible de préserver l'unité territoriale de la Syrie, de rétablir la stabilité et la sécurité dans le pays, et de permettre un retour volontaire des réfugiés syriens dans leur foyer, selon un communiqué du ministère jordanien des Affaires étrangères. Il a souligné l'importance de la coordination Russie-Jordanie pour éviter une nouvelle escalade et de nouvelles destructions dans le sud de la Syrie.

Pour ce qui est de la question palestinienne, M. Safadi a salué le soutien de la Russie à la solution à deux Etats, et a averti que toute mesure unilatérale de la part d'Israël représenterait une violation du droit international, et nuirait gravement à la solution à deux Etats.

Le responsable russe a quant à lui salué les efforts déployés par la Jordanie pour rétablir la paix au Moyen-Orient et également pour avoir accueilli un grand nombre de réfugiés syriens. Par ailleurs, le responsable russe a été reçu par le roi Abdallah II de Jordanie, avec qui il a évoqué les derniers événements dans la région.