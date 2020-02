La Commission électorale nationale indépendante (CENI) du Burkina Faso a commencé lundi la révision des listes électorales en vue du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre 2020, a indiqué une source officielle.

Cette opération intervient après l'enrôlement des Burkinabè de la diaspora du 4 au 26 janvier dernier. Selon un communiqué de la Primature, la cérémonie officielle de lancement de cette opération de révision des listes électorales à l'intérieur du pays aura lieu à Dédougou, dans la région de la Boucle du Mouhoun, dans le nord-ouest du pays, et sera présidée par le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré.

La révision des listes électorales est une opération de mise à jour du fichier électoral. «C'est l'occasion de permettre à tout citoyen burkinabè qui remplit les conditions légales pour être électeur et qui, pour une raison ou une autre, ne figure pas dans le fichier, de se faire inscrire s'il le souhaite», indique le communiqué. «Il pourra ainsi bénéficier d'une carte d'électeur et jouir de son droit de vote le jour des élections», ajoute le texte. Cette opération de révision commence lundi 10 février et va s'étendre sur l'ensemble du territoire, suivant un programme établi par la CENI. Le Conseil des ministres, lors de sa séance de mercredi 5 février, avait retenu la date du 22 novembre 2020 pour la tenue des élections présidentielle et législatives.