Les dirigeants devraient aussi débattre de la pertinence d’un déploiement d’une force militaire africaine pour combattre le terrorisme au Sahel, une idée qui a germé dès les premières discussions sur les actions entérinées samedi par le CPS pour mettre fin à ces conflits.

Cependant, cette proposition pour le Sahel pourrait se heurter à l'«épineux» problème de financement, commentent les mêmes sources. «Le salut au Sahel passe forcément par la création d’une mission d’imposition de la paix, plutôt que de son maintien», confie à l’APS un ancien diplomate spécialiste des questions africaines, présent à Addis Abeba pour le sommet de l'UA.

L’ancien diplomate donne comme exemple la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM), créée par le CPS en 2007 et approuvée ensuite par le Conseil de sécurité de l’ONU. La mission avait réussi à ramener un espoir de paix en Somalie, là où les forces étrangères ont échoué.

Le CPS, réuni samedi en sommet à Addis Abeba, a entériné une série d’actions concrètes pour surveiller le cessez-le-feu en Libye et renforcer la lutte contre le terrorisme au Sahel. Les propositions comportent le déploiement d’une mission d’observateurs militaires africains pour surveiller le cessez-le-feu et établir le contact avec les parties libyennes dès que l’accord de cessation des hostilités sera signé. L’envoi de cette mission sera précédé d'un pré-déploiement qui sera assuré par une mission conjointe d’évaluation UA-ONU. Il s’agit également de créer un groupe de contact au niveau du Comité de haut niveau de l’UA sur la Libye pour surveiller les développements de manière régulière. Ce groupe devrait aussi agir comme bras opérationnel du Comité de haut niveau. Pour la région du Sahel, il est question de revitaliser tous les mécanismes existants, y compris le processus de Nouakchott et le CEMOC, de réitérer la demande au Conseil de sécurité de soumettre la force conjointe du G5 Sahel au chapitre VII de la charte des Nations Unies et de revoir le mandat de la Minusma afin de lui permettre de mener des opérations plus offensives dans la lutte contre le terrorisme.