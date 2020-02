L'alimentation joue un rôle indéniable dans la prévention du cancer. Un groupe de chercheurs en oncologie vient de publier dans le Journal of the Americain college of Nutrition, ses recommandations nutritionnelles pour réduire le risque de cancer.

Lâchez-vous sur la consommation de fruits et légumes

Ce que disent les chercheurs : les fruits et légumes, et tout particulièrement les légumes à feuilles vertes, aide à réduire globalement le risque de cancer. Certains choux comme les brocolis, le kale ou le chou-vert réduiraient le risque de cancer du côlon de 18% ainsi que les risques de cancer du poumon ou de l'estomac. Les femmes qui consomment des légumes riches en carotène (carottes, patates douces) diminue leur risque de cancer du sein de 19%. Quant à la consommation régulière de tomates, elle a été associée à une diminution de risque de cancer de l'estomac de 27%.

Réduisez la consommation de viande rouge

Ce que disent les chercheurs : si vous mangez chaque jour une portion de charcuterie (soit l'équivalent de deux tranches de bacon ou d'une saucisse fumée) , cela augmente le risque de cancer du côlon de 21%. Et si vous ne pouvez vous passer de votre steak de 120 g pour le déjeuner, cela augmente ce risque de 28%.

Pour la charcuterie, les études ont mis en évidence l'association de quatre facteurs, à savoir la coloration de la charcuterie, l'ajout de nitrites, la cuisson et l'oxydation, qui provoquerait une augmentation significative des lésions précancéreuses au niveau du côlon. Pour la viande rouge, ce sont les graisses saturées dont elle regorge qui seraient responsables de l'augmentation du risque de cancer (pour ne rien dire du risque de maladie cardiovasculaire).

Augmentez votre consommation de soja

Ce que disent les chercheurs : pour les hommes, consommer du soja chaque jour réduirait le risque de cancer de la prostate et chez les femmes, consommer régulièrement du soja protègerait de l'apparition du cancer du sein. Cet effet protecteur est attribué à l'activation par les isoflavones d'un gêne suppresseur de tumeurs. Celui-ci agirait comme un gardien du génome. C'est ce qui expliquerait pourquoi c'est en Asie que l'on observe la plus faible mortalité par cancer du sein.

Limitez la consommation de produits laitiers

Ce que disent les chercheurs : consommer 35 grammes de protéines issues de produits laitiers chaque jour, soit l'équivalent d'un bol et demi de fromage blanc, augmente le risque de cancer de la prostate de 32%. Boire deux verres de lait chaque jour augmente ce risque de 60%. Certaines études laissent entendre que c'est surtout le calcium contenu dans les produits laitiers qui serait responsable de ce risque. Un apport trop important en calcium peut en effet modifier la production de vitamine D qui aurait un effet protecteur contre le cancer de la prostate.