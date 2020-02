Des composés d'arsenic sont présents naturellement en petite quantité sur terre ou dans l'eau. L'homme peut être exposé à l'arsenic à travers l'eau du robinet ou la nourriture. Les poissons et les produits de la mer, par exemple, peuvent être chargés d'arsenic car ils l'absorbent dans l'eau dans laquelle vivent. Jusqu'à présent, on pensait que cette exposition à des doses minimes d'arsenic n'avait aucun impact sur la santé. Or, une étude du National Institutes of Health américain laisse entendre que, même à faible dose, l'arsenic peut être cancérigène. Tout au moins chez les souris.

Un grand nombre de cancers du poumon

Pour cette étude, les chercheurs ont exposés des souris mâle à des doses d'arsenic présentes dans l'eau potable, comparable à celle que nous buvons. Or, à leur grande surprise, les souris ont développé plus de tumeurs bénignes et malignes que les souris n'ayant pas été exposées. Et un grand nombre ont développé un cancer du poumon. Chez les souris femelles, on observe une hausse du nombre de tumeurs bénignes uniquement.

«Cette étude est la première à montrer le développement de tumeurs chez les animaux exposés à de très faibles niveaux d'arsenic, des niveaux semblables à laquelle l'homme peut être exposé,» a déclaré Michael Waalkes, auteur principal de l'article et directeur du laboratoire National Toxicology Program. «Ces résultats sont inattendus et sont une réelle source de préoccupation».

L'arsenic présent dans l'eau potable provient en grande partie des pesticides et fongicides qui furent utilisés jusqu'au début des années 2000 sur les terres agricoles et qui ont infiltré le sol et les nappes phréatiques. Selon les critères du Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), l'arsenic, inhalé ou absorbé par l'eau, est un cancérogène avéré depuis 1980. Il est à l'origine de cancers du poumon, de la peau et de la vessie.