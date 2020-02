On estime à environ 12 000 le nombre de nouveaux cas de cancers de la vessie diagnostiqués en France en 2012. Pour 20 à 30 % des patients, la tumeur est invasive et infiltre le muscle de la vessie. Ces tumeurs invasives sont de mauvais pronostic : seul un patient sur 2 est encore en vie cinq ans après l'ablation de la vessie (ce qu'on appelle une cystectomie) qui reste le traitement standard de cette forme de cancer.

Jusqu'à présent, aucune thérapie ciblée n'avait fait preuve d'efficacité contre les cancers invasifs de la vessie. Toutefois, des recherches menées par l'équipe du Dr François Radvanyi, de l'Institut Curie, pourrait contribuer à combler ce déficit thérapeutique.

Un groupe agressif de tumeurs identifié

L'analyse, par l'équipe du Dr Radvanyi, des gènes de 383 tumeurs vésicales invasives a permis d'identifier un groupe de tumeurs particulièrement agressif, qui représentent près de 24 % des cas de cancer de la vessie. "Leur profil d'expression génique s'est révélé très proche de celui d'un type particulier de tumeurs agressives du sein, dites "basal-like". L'analyse des altérations moléculaires spécifiques de ce groupe de tumeurs a mis en évidence une activation permanente de la voie EGFR. Cette voie EGFR constitue une cible thérapeutique privilégiée contre laquelle plusieurs thérapies ciblées sont déjà utilisées dans le traitement d'autres cancers, notamment ceux du côlon et du poumon" expliquent les chercheurs.

Le 5e cancer le plus fréquent

Les résultats de ces recherches devraient déboucher prochainement sur des essais cliniques et d''autres travaux sont actuellement en cours afin d'accroître l'efficacité des molécules anti-EGFR en les combinant avec une chimiothérapie conventionnelle.

5e cancer le plus fréquent en France, le cancer de la vessie touche principalement des hommes (80 % des cas diagnostiqués). Les principaux facteurs de risque évoqués incluent le tabac, la pollution atmosphérique et des expositions professionnelles (exposition à des substances de type amines aromatiques et certains hydrocarbures).