Pour l’heure, le large marché domestique chinois, avec ses 1,3 milliard de consommateurs lui permet de tenir le coup. Mais à terme, une solution doit être trouvée pour lui permettre de se maintenir dans le carré des leaders mondiaux. Comme première piste, une association vient d’être créée par les constructeurs chinois Huawei Technologies, Xiaomi, Oppo et Vivo qui ont décidé de mettre sur pied ‘’ la Global Developer Service Alliance pour contester le monopole de Google’’, rapporte le site français cetfrance.fr dans une nouvelle insérée le 6 février dernier. Avec leurs 40% de parts du marché des smartphones, ces sociétés chinoises ambitionnent de proposer aux développeurs une plateforme unique susceptible de concurrencer la Play Store de Google. L’association compte se déployer dans un premier temps sur neuf régions dans le monde englobant la Russie, l’Inde et l’Indonésie. En se dressant comme un seul interlocuteur, la tâche sera plus ardue pour Google qui devra se résoudre à comprendre que « l’arrivée d’une nouvelle plateforme qui donne accès à des dizaines de millions d’utilisateurs en même temps peut intéresser les développeurs en manque de visibilité », analyse cetfrance.fr, ajoutant que si l’association marche bien, « ces fabricants seront bien moins dépendants d’Android et qu’ils auront récupéré une part du très lucratif marché des applications mobiles qui représentait environ 100 milliards de dollars en 2019 ».