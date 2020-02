La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou prendra part, du 9 au 10 février courant en Arabie Saoudite, aux travaux de la 39e session de la Commission de la femme arabe, sous le thème "Autonomisation de la femme ...Développement de la société", ainsi qu'à la réunion régionale préparatoire de la 64e session de la Commission de la condition de la femme de l'Organisation des Nations unies (ONU), a indiqué samedi un communiqué du ministère.

Outre les questions prioritaires relatives à l'agenda de développement durable horizon 2030, les participants à la 39è session de la Commission de la femme arabe se pencheront sur la question de l'autonomisation et l'amélioration de la situation de la femme dans le monde arabe, notamment en matière de renforcement de l'autonomisation économique et de la participation politique de la femme dans la région arabe, ainsi que le suivi des agendas de la femme, de la sécurité et de la paix, en sus d'un nombre de nouvelles initiatives qui seront lancées au niveau régional, a précisé le communiqué.

Par ailleurs, la réunion régionale préparatoire de la 64è session de la Commission de la condition de la femme de l'ONU examinera les sujets inscrits cette année à l'ordre du jour de la commission, à savoir "le 25e anniversaire de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing", afin de déboucher sur une déclaration arabe unifiée devant être présentée à la 39e session de la Commission de la femme arabe pour adoption.