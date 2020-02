Le général Arrar Abderrahmane, Commandant de la Gendarmerie nationale (GN) a présidé, hier, la cérémonie d'installation du général Gouasmia Nouredine en sa qualité de Chef d'état-major de la GN en remplacement du général Serhoud Smail, indique un communiqué du Commandement de la GN.

Cette installation intervient "en application du décret présidentiel du 6 février 2020 portant nomination du général Gouasmia Nouredine dans les missions du chef d'état-major de la Gendarmerie nationale". A cette occasion, le Commandant de la GN a appelé les états-majors de la GN, représentés en Chefs des instances centrales, à "la conjugaison des efforts et à la collaboration étroite avec sincérité et fidélité dans l'exercice des missions dévolues à l'institution de la GN, au service de la Patrie et du citoyen".

Le général Arrar a également adressé ses félicitations au général Gouasmia Nouredine, suite à sa nomination au poste de chef d'état-major de la GN, ainsi que ses vœux de "réussite et de succès dans sa nouvelle mission", saluant "ses compétences d'encadrement et professionnelles".