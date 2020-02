S'exprimant lors d'une réunion avec le ministre de la Micro entreprise, des startup et de l'économie de la connaissance, le ministre délégué chargé des incubateurs et le ministre délégué chargé des startup, M. Ferroukhi a affirmé que le travail se poursuivait pour lever les contraintes auxquelles sont confrontés les jeunes dans la création d'entreprises innovantes dans le domaine de la pêche. Il a assuré, à cet égard, que le développement du secteur de la Pêche était tributaire de la mise en place d'un modèle durable favorisant l'émergence de startup et des petites et moyennes entreprises ayant la Pêche pour secteur d'activité, ce qui permettra, a-t-il dit, de créer des opportunités de travail et d'accélérer le développement.

L'objectif de cette rencontre est d'accorder une opportunité aux jeunes venus des quatre coins du pays pour présenter leurs projets et exprimer leur préoccupations et les entraves auxquelles ils font face avant de lancer les start-ups, a expliqué le ministre de la Pêche.

Soulignant que la majorité des problèmes soulevés par ces jeunes porte sur le financement et le foncier, M. Ferroukhi a réitéré sa disposition à les accompagner, tout en mettant en place, en coordination avec les secteurs concernés, des solutions pratiques , leur permettant de lancer leurs start-ups.

Pour sa part, le ministre de la Micro entreprise, des startup et de l'économie de la connaissance, Yassine Djeridene a fait savoir que l'adoption d'"un écosystème idéal" favorisera le partenariat avec les opérateurs économiques et les porteurs de projets et renforcera la communication entre les jeunes innovateurs. Et de souligner que la création d'un système financier tourné vers l'investissement jumelé à des incitations fiscales au profit des investisseurs dans le domaine l'innovation favorisera la création des startup. De son côté, le ministre délégué chargé des startup, Yacine Oualid a indiqué que la priorité serait accordée à la mise en place du cadre juridique des start-up afin de définir leur notion et leur permettre de bénéficier de différents moyens de financement.

Il a, en outre, rappelé que l'instruction du Président de la République relative à la création d'un fonds de financement des start-up faciliterait les mesures liées au financement des projets innovants et constituerait une occasion pour les jeunes afin de concrétiser leurs projets sur le terrain.

Et d'ajouter que l'accent sera également mis sur l'ouverture du capital des start-up au profit des investisseurs et l'octroi de différents avantages, soulignant que l'objectif fixé était de créer une valeur ajoutée à l'économie nationale et des postes d'emploi et d'encourager les jeunes à innover dans divers domaines. Par ailleurs, le ministre délégué chargé des incubateurs, Nassim Diafat a relevé l'importance d'intensifier la coopération intersectorielle, insistant sur la nécessité de mettre au point une stratégie impliquant tous les investisseurs économiques et les jeunes innovateurs en vue de développer et de garantir la pérennité des startup.

"Ce n'est pas le nombre de startup devant être créées qui compte, mais, plutôt, la valeur ajoutée qu'elles devraient apporter à l'économie nationale", a-t-il dit. M. Diafat a par ailleurs affirmé que toutes les préoccupations soulevées seraient examinées et évaluées afin de parvenir à des solutions pratiques. La rencontre, note-t-on, a constitué une occasion pour les jeunes, porteurs de projets dans divers domaines, afin de débattre de leurs projets et perspectives ainsi que les plus importants obstacles auxquels ils se heurtent en matière de création de leurs start-up et de concrétisation de leurs projets sur le terrain.