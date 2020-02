2.294 affaires d'atteinte aux personnes et aux biens impliquant 2015 individus ont été enregistrées par la police judiciaire de la sûreté de Ghardaïa en 2019 sur l'ensemble du territoire urbain de la wilaya, selon le bilan annuel de cette institution sécuritaire .

Un taux de 51% de ces affaires ont porté sur la petite criminalité de vol notamment vol de portable suivi de 30 % des affaires de coups et blessures volontaires, le reste ont concernés divers crimes tel le port d'arme blanche, trafic vente consommation de stupéfiants et destruction des biens d'autrui, la cybercriminalité et vol de véhicules, selon la même source S'agissant de la lutte contre l'usage et le trafic des stupéfiants et autres psychotropes, les mêmes services ont saisi 20 Kg e drogue, 194.502 comprimés de psychotropes ainsi qu'une quantité de 2.095 bouteilles de boissons alcoolisées. Les mêmes services ont également procédé à la saisie de plus de 26.800 unités de pyrotechniques et 3 drones précise-t-on. Les structures de ce corps de sécurité ont été renforcées durant 2019 par l'inauguration de trois sûretés de Daira (Mansoura, Zelfana et Bounoura) ce qui a permis d'assurer une couverture sécuritaire de 100 % dans les zones urbaines de la wilaya.