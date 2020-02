Deux (2) nouvelles spécialités ont été introduites dans la nomenclature de la formation professionnelle dans la wilaya de Constantine pour la session de février en vue de répondre à la demande du marché de l'emploi, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale du secteur.

Les nouvelles spécialités concernent la formation de guides touristiques (technicien supérieur) et spécialistes en étude et réalisation machine, conception et production outillage (technicien supérieur), a indiqué à l'APS le chef du service de la formation auprès de la direction de la Formation et de l'Enseignement professionnels (DFEP), Said Kaouche. Destinées à répondre à la demande du marché de l'emploi, elles seront ouvertes respectivement aux instituts nationaux spécialisés en tourisme sis à la ville Ali Mendjeli et la construction mécanique relevant de la localité d'El Khroub, a fait savoir M. Kaouche. Une vingtaine de spécialités, concernant entre autres la formation des techniciens et techniciens supérieurs en montage de panneaux photovoltaïques et thermiques, en achat et approvisionnement, et éducatrice première enfance ont été introduites dans les divers établissements du secteur depuis l'année 2017, a noté le responsable. Montage et climatisation, hôtellerie, option cuisinier, travaux publics et conception d'art, technicien supérieur dans la conception des espaces verts, de sécurité et environnement et contrôleur de la qualité en industrie alimentaire figurent également parmi les nouvelles spécialités, offertes durant les trois (3) dernières années, a-t-il ajouté. L'ouverture de ces spécialités sert à répondre, a-t-il expliqué, aux besoins exprimés par les jeunes et s'inscrivent dans le cadre de la poursuite du programme de réforme de la formation et de l'enseignement professionnels.

Les branches liées aux métiers manuels, à l'instar de la menuiserie-bâtiment, la menuiserie aluminium, la mécanique auto et la soudure, connaissent une grande affluence des demandeurs de formation pour la prochaine session de février, les inscriptions étant lancées depuis le 5 janvier dernier, a-t-on poursuivi. Plus de 600 enseignants assureront l'encadrement de la session de février dans la wilaya de Constantine, qui dispose de 24 établissements de formation tous types confondus, a-t-on signalé des services de la DFEP.