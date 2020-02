Le ministre délégué chargé de l’environnement saharien, Hamza Al-Sid Cheikh, a plaidé samedi depuis la wilaya d’Adrar pour la nécessité de promouvoir l’économie circulaire et de valoriser les recherches scientifiques sur les énergies renouvelables.

Présidant le coup d’envoi d’une campagne de nettoiement et de boisement sur la route de l’aéroport Cheikh Sidi Mohamed Belkebir d’Adrar, dans le cadre de sa visite de travail dans la région, M. Al Sid Cheikh a mis en avant l’importance de développer l’économie circulaire et de valoriser la recherche scientifique sur les énergies renouvelables, avant d’appeler à accorder davantage d'importance à l’environnement et d’ancrer la culture environnementale en milieu sociétal.

Le ministre délégué a exhorté, à cette occasion, les associations locales à déployer leurs efforts dans la diffusion de la culture environnementale chez les citoyens qui, a-t-il dit, constituent un maillon important dans la réalisation du développement durable, tout en insistant sur la priorité à accorder, lors des campagnes de reboisement, aux arbres bénéfiques du point de vue économique.

Après s’être enquis de modèles montés au niveau de l'unité de développement de la recherche en énergies renouvelables en milieu saharien «UDRER-MS», M. Al Sid Cheikh a insisté sur la valorisation de la recherche scientifique liée au domaine, notamment celle portant préservation de l’environnement par leur exploitation en milieu professionnel en vue de satisfaire les exigences du développement économique local, particulièrement dans le secteur de l’agriculture et des services.

Le programme de transition énergétique vise, a-t-il dit à ce propos, à atteindre cet objectif, ajoutant que le secteur de l’environnement entend atteindre, à moyen terme, une production de 1.000 Mégawatt des énergies renouvelables.

Le ministre délégué chargé de l’environnement a, à ce titre, appelé les organismes et associations locales de mener l'opération au niveau local pour mettre en valeur les différentes réalisations dans les domaines de l’environnement et des énergies renouvelables à la faveur de la dynamisation des expériences scientifiques et appliquées et contribuer, par conséquent, à assurer à l’économie nationale un bond et diversification qualitatif, en plus de la consolidation de la mission de l’université par l’ouverture des filières dans les domaines de l’environnement, de recyclage des déchets eu égard à leurs retombées économiques positives sur l’économie et l’environnement.

Hamza Al-Sid Cheikh a, à cette occasion, visité, au niveau de la maison de l’environnement d’Adrar, une exposition sur les activités versées dans la protection de l’environnement menées par des clubs verts et des petites entreprises, avant de prendre connaissance sur le projet de réalisation des clôtures des sites des essais nucléaires effectués par la France coloniale dans la région de Hamoudia, Reggane, Sud d’Adrar.

Le parc de familles en espace forestier relevant de l’administration pénitentiaire dans la région de Meraguen, Nord d’Adrar et le centre d’enfouissement technique des déchets (CET), implanté sur 10 ha au flanc Ouest d’Adrar, ont fait l’objet de la visite du ministre déléguée qui a, sur place, reçu des explications sur les CET des communes de Reggane et Timimoune. Ces installations ont reçu l’année dernière des quantités de plus de 27.000 tonnes de déchets, a-t-on expliqué à la délégation ministérielle qui a pris connaissance, sur site, d’un modèle de petite entreprise versée dans la collecte des déchets. Al Sid Cheikh a appelé les responsables de cette structure environnementale de fournir l’aide nécessaire et gratuite aux petites entreprises versées dans la collecte des déchets en plastique. Le ministre délégué chargé de l’environnement saharien devra poursuivre dimanche sa tournée dans la wilaya d’Adrar par l’inspection des structures des énergies renouvelables et d’autres de gestion des déchets au niveau de la wilaya déléguée de Timimoune.