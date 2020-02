Lors d’une conférence animée en marge du 11ème festival culturel national de théâtre d’expression amazigh (3 au 11 février), les intervenants ont considéré que les jeunes comédiens et metteurs en scène des associations et coopératives de ce genre de théâtre ont besoin de formation pour se parfaire.

Pour l’artiste Ali Djebara, le festival de Batna est une opportunité pour connaitre ces associations, leur travail et leurs potentialités en dépit de la faiblesse de leurs moyens. Ces associations doivent être soutenues par la formation et le soutien à la distribution de leurs spectacles par le biais notamment du fonds de soutien à la créativité du ministère de la culture et par les théâtres régionaux. Le réalisateur et comédien Abdelkader Azouz de Tamanrasset a évoqué le parcours de certaines associations à l’instar de «Cri de scène» de Tamanrasset que le manque de moyens a contraint à s’absenter de ce festival.

Le commissaire du festival de théâtre amazigh, Salim Souhali, a indiqué que le commissariat du festival a proposé à la tutelle un stage de formation national au bénéficie des jeunes associations de théâtre avec des ateliers thématiques sur la mise en scène, écriture théâtral, la scénographie et l’art du comédien ainsi que sur le rapprochement des variantes de la langue amazighe.

La rencontre a évoqué l’histoire du théâtre algérien avant et après l’indépendance et son devenir à l’heure des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des réseaux sociaux outre les entraves à la production et la distribution théâtrales. Au total, 16 troupes théâtrales dont quatre des théâtres régionaux concourent durant cette 11ème édition du festival culturel national du théâtre d’expression amazighe dont la clôture aura lieu mardi prochain.