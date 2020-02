Les karatékas algériens ont décroché jusqu'à dimanche matin 12 médailles (4 or, 2 argent, 6 bronze) aux Championnats d'Afrique (juniors, seniors) qui se déroulent à Tanger (Maroc).

L'or a été remporté samedi soir par la sélection algérienne kumité aux dépens de l'Egypte dans les épreuves par équipes, l'unique pour l'instant en seniors, tandis que les trois autres médailles en métal précieux sont revenues aux juniors Cylia Ouiken (-48 kg), Louiza Abouriche (-53 kg) et Ayoub Anis Helassa (-55 kg), toujours en kumité.

De leur côté, Yanis Tas (-61 kg) et Ines Abid (+59 kg) ont décroché l'argent du kumité juniors de leurs catégories de poids respectives. Enfin, le bronze est revenu chez les seniors à Imane Taleb (-50 kg), Chaïma Midi (-61 kg), Yanis Lardjane (-75 kg) en kumité et Mouad Ouites en kata, ainsi qu'en juniors à Yanis Tas (kata) et Aya Nour El-Bahdja Siad (-59 kg) en kumité.

Lors des finales individuelles de la catégorie seniors prévues dimanche soir, l'Algérie aura l'occasion d'enrichir sa moisson avec notamment en lice Lamya Matoub (-68 kg) et Hocine Daïkhi (+84 kg) en kumité. Les Championnats d'Afrique-2020 (juniors, seniors) se déroulent du 7 au 9 février à la salle Ziaten de Tanger, avec la participation de plus de 350 karatékas représentant 23 pays, dont 25 Algériens. La sélection algérienne seniors s'est fixée comme objectif de remporter le maximum de médailles et d'engranger le plus grand nombre de points en vue de la qualification aux Jeux Olympiques Tokyo-2020.