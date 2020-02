Benamadi avait passé le premier tour en dominant l'Américain Colton Brown par Ippon, avant de s'incliner au tour suivant face au Polonais Piotr Kuczera, alors que son compatriote Bouyacoub a été sorti dès le premier tour par le Croate Zlatko Kumric.

Asselah est donc la seule des dix judokas algériens engagés dans ce tournoi à avoir réussi un bon parcours, puisqu'elle a atteint la finale de la poule A, où elle attend actuellement de défier la Portugaise Rochele Nunes, pour une place dans le dernier carré.

Pour atteindre ce stade de la compétition, l'Algérienne a commencé par dominer la Géorgienne Sophio Somkhishvili, avant d'enchaîner avec la Brésilienne Maria Suelen Altheman.

Les sept autres judokas algériens engagés dans ce tournoi, organisé samedi et dimanche dans la capitale française, ont concouru lors de la première journée de compétition, et à l'instar de Bouyacoub, la plupart ont été sortis dès le premier tour.

En effet, mis à part Amina Belkadi chez les moins de 63 kg et Boubekeur Rebahi chez les moins de 66 kg, tous les autres représentants algériens ont été sortis dès leur premier combat. Belkadi avait commencé par dominer la Russe Daria Davydova avant de s'incliner contre la Française Clarisse Agbegnenou, alors que Rebahi avait surclassé le Costaricien Ian Sancho Chinchila, avant de se faire éliminer par l'Espagnol Romain Daniel Perez. Au total, 683 judokas (407 messieurs et 276 dames) représentant 115 pays participent à cette compétition.

Avec 56 judokas engagés, la France est le pays le mieux représenté dans ce Grand Slam, au moment où certaines nations, comme la Zambie et le Zimbabwe, n'ont engagé qu'un seul athlète.