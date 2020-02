L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré être en train de mobiliser plus que jamais le secteur privé du monde entier pour assurer la fourniture d'équipements de protection personnelle (EPP), afin de porter assistance à la lutte contre l'épidémie causée par le nouveau coronavirus.

Selon le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'OMS envoie des kits de dépistage, des masques, des gants, des respirateurs et des blouses médicales vers toutes les régions touchées par l'épidémie tandis que le monde est confronté à de graves pénuries d'EPP.

Il a déclaré que l'OMS décourageait le stockage des EPP dans les pays et régions où la transmission du virus demeure faible, et a appelé tous les pays et les entreprises à travailler avec l'organisation pour assurer l'utilisation juste et rationnelle des fournitures.

Selon Michael Ryan, directeur exécutif du Programme des urgences sanitaires de l'OMS, la chaîne d'approvisionnement des EPP n'est pas seulement composée de producteurs, mais aussi de producteurs de matières premières, de distributeurs, de grossistes et de détaillants.

«A chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, il y a une possibilité de perturbation, de profit ou de détournement».

Selon lui, c'est la première fois que l'OMS prend une action directe d'une telle envergure avec le secteur privé, alors qu'elle s'efforce de gérer et de soutenir la chaîne. «Nous avons besoin de solidarité non seulement entre les pays, mais aussi de solidarité profonde entre le secteur public et le secteur privé pour nous assurer que nous ne voyons pas d'avenir dans lequel les professionnels de santé sont obligés de prendre soin des patients sans équipement de protection».

Au cours des deux derniers jours, le nombre de nouvelles infections signalées en Chine a diminué, a annoncé l'OMS.