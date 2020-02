Avant de rentrer en Grande-Bretagne, cet homme a séjourné quatre jours dans un chalet des Contamines-Montjoie, à partir du 24 janvier, a expliqué la ministre, Agnès Buzin. Il y a rejoint un groupe de onze personnes, toutes de nationalité britannique, qui occupaient deux appartements situés dans un même chalet. Dans l'un vivaient un père de famille et ses trois enfants. Dans l'autre, sept personnes venues en vacances.

Sur ce groupe, quatre adultes et un enfant ont été diagnostiqués positif au nouveau coronavirus et hospitalisés dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé la ministre, évoquant un «cluster», c'est-à-dire un regroupement de plusieurs cas autour d'un «cas initial». «Leur état clinique ne présente aucun signe de gravité», a-t-elle assuré. Les six autres personnes ont également été hospitalisées par mesure de précaution, a-t-elle ajouté.

Ces onze Britanniques ont été répartis dans trois hôpitaux de la région à Lyon, Grenoble et Saint-Etienne. L'enfant de 9 ans contaminé étant scolarisé sur place, les autorités ont annoncé la fermeture «la semaine prochaine» des deux établissements scolaires qu'il a fréquentés pour une opération de dépistage. Les élus locaux ont appelé la population à «rester calme», l'état de santé des cinq malades ne suscitant pas d'inquiétude. Les autorités sanitaires, en France comme à Singapour, mènent désormais une vaste enquête pour remonter à la source de ces contaminations et vérifier si d'autres personnes ont pu être infectées.

Ces nouveaux cas de contamination portent à onze le nombre total de cas découverts en France depuis le 24 janvier. Les six autres patients, en majorité de nationalité chinoise, recensés jusqu'ici sur le territoire français, sont toujours hospitalisés, même si la plupart vont mieux.

A l'issue d'une réunion convoquée par le Premier ministre Edouard Philippe, les voyageurs français se sont vu officiellement déconseiller tout voyage en Chine «sauf raison impérative».