Le Centre de lutte contre le cancer (CLCC) de Tizi-Ouzou, réalisé dans la commune de Draa Ben Khedda (10 km du chef-lieu de la wilaya) et ouvert partiellement en janvier 2019, a fait naître un espoir de guérison chez les malades de cancer.

La mise en service dans un premier temps et dans le cadre d’une mesure urgente décidée par la direction locale de la santé et de la population, du service de radiothérapie, qui était le chaînon manquant, au niveau local, dans la prise en charge des cancéreux, a été un véritable soulagement pour les patients et leurs familles, en plus de ne plus avoir à effectuer de longs déplacements vers d’autres wilaya pour se soigner, peuvent enfin avoir un rendez pour le traitement, dans les meilleurs délais. «Avant le lancement de l’activité de radiothérapie au CLCC de Draa Ben Khedda les malades se débrouillaient comme ils pouvaient», a rappelé le directeur local de la santé et de la population (DSP) le Pr. Abes Ziri . Certains se rapprochaient du Centre Pierre et Marie Curie d’Alger qui donnait des rendez-vous éloignés, du centre de Blida ou de Sétif, d’autres, ceux qui ont les moyens vont chez le privé, a-t-il dit . La direction de la santé a pris la décision, il y a un peu moins d’une année de procéder à l’ouverture partielle de ce centre «pacqu ‘il y avait urgence pour la prise en charge des malades en matière de radiothérapie, service qui était le maillon manquant dans le traitement des cancéreux au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou et celles limitrophes» .

Cette décision s’est traduite par la mise en activité du service de Radiothérapie avec une unité de service de curiethérapie, d’oncologie médicale adulte et pédiatrique et un laboratoire en plus de l’administration et du bureau des entrées, a fait savoir ce même responsable.

Avant l’ouverture du service de radiothérapie les délais d’attente pour un traitement s’étalaient sur plusieurs mois voir des années pour une pathologie dont la prise en charge relève de l’urgence, «avec le lancement de cette activité au CLCC de Draa Ben Khedda, nous avons réglé ce problème de délai d’attente de manière radicale», a observé le Pr. Ziri.

Et pour une prise en charge des patients dans les plus brefs délais, la DSP a procédé au recrutement de 6 radiothérapeutes, 9 physiciens et plus de 20 spécialistes en imagerie médicale et qui font partie d’une équipe de 150 médecins spécialistes activant au niveau de ce centre. Elle a aussi mis en place une organisation de travail en trois équipes, la première assure la tranche horaire allant de 7h du matin à 14h, la deuxième de 14h à 19h et la dernière de 19h jusqu’à minuit.

De ce fait les malades sont pris en charge de 7h du matin à minuit, a ajouté la même source.

Cette organisation a permis d’augmenter le nombre de malades pris en charge quotidiennement pour atteindre la capacité maximale de ce centre doté de trois accélératrices hautes définitions et d’un scanner de simulation.

Selon le DSP le service de radiothérapie fonctionne à pleine capacité avec 150 malades nécessitant une radiothérapie programmé quotidiennement. «Le patients bénéficient de la radiothérapie en moins d’un mois et les cancéreux nécessitant une radiothérapie symptomatique (ou palliative, pour freiner l’évolution d’une tumeur) sont traités le jour même de leur orientation au CLCC, a-t-il déclaré. En moins d’une année d’ouverture du service de radiothérapie, quelque 1200 patients ont été reçus en consultation et dont 800 ont déjà bénéficié déjà de séances de radiothérapie. S’agissant des autres services du CLCC de Draa Ben Khedda, il a été procédé en juillet dernier a la mise en service de l’hôpital du jour et qui a été suivie en septembre par l’ouverture d’une consultation d’oncologie médicale et du traitement par chimiothérapie, pour le diagnostic, le suivi et le traitement des patients atteints de cancers.

Une équipe constituée de six oncologues, est mobilisée à cet effet. Dans les jours à venir sera achevé le service d’hospitalisation de la radiothérapie, l’oncologie adulte et il a été procédé progressivement a hospitaliser, en hôpital du jouir, les malades atteints d’un cancer du sein .

Avec la dotation du CLCC d’un budget de fonctionnement le DSP a donné des instructions pour s’approvisionner en molécules à la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) pour prendre en charge tous types de cancers.

Et dans moins de trois mois, la totalité des11 services et 34 unités hospitalo-universitaire prévues au niveau de ce centre seront opérationnelles a annoncé le Pr. Ziri . Le CLCC de Draa Ben Khedda, est doté d'une capacité de 140 lits. Sa réalisation a nécessité la mobilisation d'une enveloppe financière de près de 6,1 milliards de DA dont 1,5 milliards de DA pour l'équipement, a-t-il rappelé.