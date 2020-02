Un haut responsable palestinien a déclarésamedi que le plan de paix des Etats-Unis pour le Moyen-Orient, ou «Accorddu siècle», comprend 300 violations du droit international.Ahmad Majdalani, membre du Comité exécutif de l'Organisation delibération de la Palestine (OLP), a déclaré à la presse que le présidentMahmoud Abbas présentera ces violations la semaine prochaine devant leConseil de sécurité des Nations Unies.

Lors de son discours devant le Conseil de sécurité des Nations Unies,mardi prochain à New York, «le président Abbas présentera un documentcomprenant les 300 violations du droit international commises par l''Accorddu siècle',» a déclaré M. Majdalani.M. Abbas doit se rendre aux Etats-Unis lundi et s'adresser au Conseil desécurité mardi sur le plan de paix des Etats-Unis. Un projet de résolutionsera soumis au vote des membres du Conseil.M. Majdalani a déclaré que le document qui inclut les violations du droitinternational et les résolutions a été préparé par l'OLP.«Le plan des Etats-Unis repose sur le déni de la présence palestinienne etdu droit du peuple palestinien à l'autodétermination», a-t-il dit, ajoutantque le plan «se présente comme une solution de rechange aux résolutionsinternationales».Parallèlement, Mahmoud Aloul, vice-président du Fatah de M. Abbas, adéclaré que lorsque le président Abbas s'adressera au Conseil de sécuritéde l'ONU, des rassemblements seront organisés mardi pour le soutenir.