Les forces de sécurité somaliennes etaméricaines ont déclaré samedi que deux terroristes du groupe Shebab ontété blessés et leur camp détruit lors de deux frappes aériennes effectuéesjeudi dans la région sud.Le Commandement militaire américain pour l'Afrique (Africom), quisupervise les troupes américaines sur le continent africain, a déclaré queles deux attaques aériennes avaient ciblé les terroristes et leur camp dansles environs de Jilib.

Les premières évaluations concluent qu'une installation des Shebab a étésérieusement endommagée et que deux terroristes ont été blessés à la suitede ces deux frappes aériennes, selon un communiqué d'Africom publié samedi.

Le communiqué indique qu'aucun civil n'a été blessé ou tué à la suite deces dernières frappes aériennes qui ont largement visé des chefs du groupeShebab dans le sud et le centre de la Somalie où le groupe maintienttoujours une forte emprise dans certaines régions.Bradford Gering, directeur adjoint des opérations d'Africom, a déclaré queles frappes aériennes sont un moyen d'empêcher les Shebab de construire unrefuge pour planifier des attaques meurtrières.

Depuis 2017, l'armée américaine a intensifié les raids aériens contre lesShebab qui vise les bases de sécurité de l'Union africaine et de la Somalieainsi que les installations gouvernementales dans tout le pays.