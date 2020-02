Le Premier ministre canadien Justin Trudeau aaffirmé, samedi l'engagement «indéfectible» de son pays envers les effortsde l’Union africaine pour promouvoir une Afrique intégrée, prospère etpacifique.

Lors d’une rencontre avec le président de la Commission africaine, MoussaFaki Mahamat, en marge du 33e Sommet de l’Union à Addis-Abeba, M. Trudeau asouligné le rôle crucial que l’UA joue sur le continent, indique uncommuniqué du bureau de Premier ministre.MM. Trudeau et Faki ont discuté des moyens de favoriser une transformationet une croissance économiques soutenues en Afrique, soulignant le rôlecatalyseur que pourrait jouer l’Accord sur la zone de libre-échangecontinentale africaine.

Le chef de l’exécutif canadien a également affirmé le soutien continu dCanada aux initiatives menées par l’Union africaine pour promouvoirl’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.En outre, les deux parties ont convenu qu’il était nécessaire de veiller àce que la croissance génère des occasions pour tous, y compris des emploispour les jeunes, et d’offrir du soutien aux entrepreneures et dirigeantesdynamiques de l’Afrique.

Ils ont également échangé sur les défis contemporains relatifs à la paixet à la sécurité en Afrique, d’autant plus que le Canada occupe laprésidence de la Commission de consolidation de la paix des Nations Uniesen 2020.M. Trudeau effectue une tournée du 6 au 14 février en Ethiopie, au Sénégalet en Allemagne, dans le cadre de la campagne menée par Ottawa en vued’obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU.