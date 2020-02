Les transports aérien, ferroviaire et maritime étaient perturbés dimanche au Royaume-Uni, balayé par la tempête Ciara, avec de fortes pluies et des rafales de plus de 130 km/h.

Le service météorologique britannique (Met Office) a placé en alerte orange pour le vent une partie du royaume jusqu'à 21H00 (locales et GMT) dimanche, dont l'Angleterre, où se trouve la capitale Londres, et le Pays de Galles. Une partie de l'Ecosse, particulièrement touchée, est également placée en vigilance orange en ce qui concerne les chutes de pluie.

Tout le Royaume-Uni est en outre placé en vigilance jaune en ce qui concerne les chutes de pluie. Outre des perturbations dans les transports, le service météorologique a dit s'attendre à des dégâts sur les habitations, avec une possibilité de coupures de courant et d'inondations. Il a également mis en garde contre le danger causé par les débris emportés par le vent. Des dizaines de vols ont été annulés ou retardés, et la compagnie aérienne britannique British Airways a dit «faire tout (son) possible pour tenter de minimiser l'impact» de la tempête. Elle offre la possibilité aux passagers devant arriver ou partir dimanche des aéroports londoniens d'Heathrow, Gatwick et London City de reporter leur vol. Virgin Atlantic a également annulé plusieurs vols au départ d'Heathrow, plus grand aéroport du pays.

Network Rail, le propriétaire du réseau ferré britannique, a conseillé de ne pas se déplacer en train dimanche sauf si c'est «absolument nécessaire» et prévenu que le trafic pourrait être perturbé jusqu'à lundi matin. Plusieurs compagnies ferroviaires ont également exhorté les voyageurs à ne pas se déplacer et décidé de réduire la fréquence et la vitesse des trains, voire à annuler certaines dessertes en Ecosse.

En mer, la compagnie de ferries P&O a fait état de retards ou d'annulations sur ses liaisons entre Douvres et Calais. A Londres, une course de 10 kilomètres à laquelle devaient participer 25.000 coureurs a été annulée tandis que les parcs royaux sont fermés.

La tempête concerne plusieurs autres pays, dont l'Allemagne, la France, la Belgique et l'Irlande.

CLa cérémonie d'ouverture pour marquer, à Galway (ouest), le lancement de l'événement capitale européenne de la culture 2020, a été annulée samedi soir.

Une soixantaine de vols annulés à l'aéroport de Bruxelles

Une soixantaine de vols au départ ou à destination de l'aéroport de Bruxelles ont été annulés en prévision de la tempête Ciara attendue dimanche dans le nord de l'Europe, a indiqué une porte-parole de Brussels Airport. Ces annulations, décidées par les compagnies elles-mêmes, concernent les vols de Lufthansa depuis et à destination de Munich et Francfort (Allemagne), d'Eurowings (Stuttgart, Allemagne), de KLM (Amsterdam), de British Airways (Londres), ainsi que 38 vols de Brussels Airlines depuis et à destination du Royaume-Uni. D'autres annulations pourraient encore être décidées dans la journée en raison de la tempête, qui pourrait aussi occasionner des retards, a précisé la porte-parole. L'Institut royal météorologique belge a émis une alerte orange aux vents forts pour dimanche, avec un «risque de dégâts élevé» sur tout le pays, et des rafales pouvant atteindre 130 km/h, voire plus.