Une mère et ses deux enfants ont trouvé la mort samedi soir asphyxiés au gaz dans leur maison au douar «Metidja» dans la commune de Bordj Bounaama (Tissemsilt), a-t-on appris du chargé d’information à la direction de la protection civile.

Abdelghani Betoumi a indiqué que la mère (29 ans) et ses deux enfants une fillette de 4 ans et un nourrisson de 9 mois sont morts asphyxiés au gaz de ville émanant de leur chauffage. Les corps des victimes ont été déposés à la morgue de l’établissement hospitalier de Bordj Bounaama et les services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête sur les circonstances de ce drame.