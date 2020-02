La construction écologique est un mode à adopter pour la réalisation de maisons d’hôte et s’inscrire dans une véritable démarche de tourisme vert, ont souligné, samedi à Tizi-Ouzou, les participants à un atelier de formation sur la "construction écologique Eco dôme".

Le mode de construction d’Eco dôme, lancé par l’Association de l’environnement et du développement durable (AEDD) qui réalise avec cette technique, un Eco-parc dans l’Oasis d’Ihrir, entre Illizi et Djanet dans le sud algérien, présenté lors de cette rencontre abritée par la maison de l’environnement de Tizi-Ouzou, "mérite d’être généralisée à travers le territoires national notamment pour des projets éco touristiques afin d’accompagner la transition énergétique dans laquelle s’est engagée l’Algérie", a observé le directeur local de l’environnement, Mbarek Ait Aoudia. Rappelant que la région de Kabylie construisait jadis des habitations écologiques avec de matériaux locaux et à faible consommation énergétique, un patrimoine qui métrite d’être sauvegardé et classé, il a ajouté que les Eco dômes peuvent être intégrés aux spécificités de la wilaya qui est une zone montagneuses, en dimension, formes et couleurs, selon lui. Dans le sud algérien, les Eco-dômes réalisés par l’AEDD avec une technique d’entreposage de sacs biodégradables remplis de terre intercalés de fil barbelé galvanisé, et posé sur une tranchée en gravier puis brûlé de l’intérieur pour laisser couler la terre, sont de formes circulaire et de couleur ocre avec l’intégrations de la "Zriba", une construction propre à la région d’Illizi, a expliqué Mohamed Baali, président de l’AEDD.

Lors de cet atelier de formation, un représentant du Conservatoire national des formations à l’environnement (CNFE), partenaire avec l’AEDD dans le projet "Eco dôme", a indiqué que ce conservatoire a observé que pour accompagner le plan national de transition énergétique "il est important de changer notre mode de consommation pour réduire noter charge carbone" L’une des missions du CNFE est justement d’initier des formations dans ce sens, a-t-il poursuivi en indiquant que cet organisme sous tutelle du ministère de l’Environnement et des énergies renouvelables a formé, dans le cadre d’un atelier de renforcement des capacités des cadres du secteur, plus de 100 bénéficiaires issus des structures de ce département ministériel pour les régions Centre et Sud. D’autres formations similaires sont prévues pour les régions Est et Ouest, a-t-il dit. Ce Conservatoire qui offre 172 thèmes de formation, a également formé depuis sa création en 2002, à travers le écritoire national où il à ouvert à ce jour 43 annexes, plus de 20 800 apprenants et 4 500 délégués à l’environnement, et a accompagné la création de 2 292 clubs verts et plus de 300 animateurs de clubs environnementaux.