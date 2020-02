La rencontre pédagogique, organisée dans le cadre de l'accord de partenariat conclu entre la Maison de l'environnement et l'université de Annaba, vise à "élargir les passerelles de communication et enrichir le débat entre les étudiants et les différents acteurs des secteurs concernés, afin d'ouvrir des perspectives aux étudiants et leur permettre de créer des projets innovants ayant pour but de valoriser l'action environnementale'', a précisé la directrice de la Maison de l'environnement, Souheila Allaoua.

L'objectif aussi de la rencontre, qui a enregistré une affluence remarquable des étudiants, est de faire connaitre aux étudiants de biologie, toutes spécialités confondues, les différentes instances concernées qui ont d'ailleurs participé à cette journée à l'instar de la Conservation des forêts, l'Observatoire national de l'environnement, la direction de l'Environnement et un certain nombre d'associations activant dans le domaine environnemental, a souligné la même source.

Au cours de la rencontre pédagogique, des communications pour faire connaitre les différents organismes et secteurs concernés par l'environnement et leur rôle dans la protection de l'environnement, ont été présentées, en plus des programmes environnementaux qui visent à préserver les équilibres environnementaux en protégeant les zones humides à l'image du lac Fetzara, érigé sur une superficie de 1.300 ha, tout en contribuant à la préservation du couvert végétal et des richesses forestières des montagnes de l'Edough s'étendant à travers les communes de Annaba, Seraidi et Oued Aneb.

Au cours du débat, l'accent a été mis sur l'investissement dans des activités innovantes liées à l'environnement, le traitement et la valorisation des déchets, ainsi que les activités qui valorisent les ressources naturelles disponibles dans la région.