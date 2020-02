Les fruits de nos supermarchés sont de plus en plus fermes et sucrés, pour ne pas décevoir les consommateurs. Mais les chercheurs travaillent également sur des moyens pour diminuer l'utilisation des pesticides.

Les fruits vous semblent avoir tous le même goût ? C'est normal, car les chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'agroalimentaire tendent tous à aller vers des produits plus fermes et plus sucrés, ce qui conduit à une uniformisation générale. L'objectif, selon les spécialistes du secteur, est d'assurer un minimum de qualité au consommateur et éviter de le décevoir. Ce changement est également à mettre au compte de la grande distribution, car des fruits du même calibre, de la même forme et qui ne sont pas complètement mûrs sont plus faciles à transporter.

Seul point noir : à part les bananes, les poires, l'avocat et la mangue, aucun fruit ne continue à mûrir après avoir été cueilli. Les rayons des supermarchés sont donc souvent remplis de produits pas assez mûrs, même si les chercheurs essayent d'améliorer cet aspect, tout comme le goût, les résistances aux maladies ou les besoins en eau des fruits.

Une nectarine sanguine

D'ailleurs, révèle l'AFP, l'Institut de la recherche agronomique du Gard travaille sur une variété de pêche résistante à l'oïdium, un champignon qui fait apparaitre des taches blanches sur le fruit. Si ces recherches aboutissent, elles pourraient permettre d'économiser près de 15 traitements fongicides par an.

Parmi les autres projets en cours : une nectarine sanguine, pour «surfer sur la mode des fruits rouges anti oxydants», note l'AFP. Ces recherches devront être accompagnées par une météo, des modes de culture et un transport optimaux pour ne pas influencer négativement le goût et la qualité des fruits.