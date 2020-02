Le président du parti Sawt Echaab (voix du peuple), Lamine Osmani, a affirmé samedi à Laghouat, que son parti compte sur la jeunesse pour réaliser "une véritable base politique." Intervenant lors d’une rencontre ayant regroupé les militants de sa formation politique en marge de l’installation du bureau politique de Sawt Echaab de la wilaya de Laghouat, M.Osmani a indiqué que "le parti compte sur la jeunesse pour fonder une véritable base politique", une vision qui a-t-il dit , se traduit par l’installation des jeunes promus des universités dans des postes de présidents des bureaux politiques à travers les wilayas.

"Nous entendons concrétiser la véritable volonté populaire à travers les cellules d’écoute créées par le parti sur des espaces numériques et directs avec les citoyens au niveau des 48 wilayas du pays", a -t-il soutenu. Par ailleurs , M. Osmani a estimé que "le Hirak populaire a largement libéré, la classe politique", avant d’appeler cette dernière de concevoir le sens de la "moralisation" de la politique. Il a, ajouté que "le peuple algérien est conscient plus que jamais quant au choix de ses représentants dans les différentes assemblées." Selon l’intervenant, le prochain gouvernement doit tirer sa légitimité d’un véritable parlement élu dans des conditions empreintes de transparence et d’honnêteté qui ne pourra être possible, a-t-il estimé, qu’à travers "l’amendement de la constitution et de la loi organique des élections." A propos des voix appelant à l’évaluation du mandat du Président Tebboune et de l’exécution de ses 54 engagements avancés durant la campagne électorale, M. Osmani a mis l'accent sur "la nécessité de temporiser". M. Lamine Osmani a estimé, dans ce cadre, que "la première période d’évaluation intervient après 100 jours de l’investiture du Président de la République.