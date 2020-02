L'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois que prévu en janvier, tirée en particulier par les secteurs de la construction et de la santé, a annoncé vendredi le ministère du Travail qui fait aussi état d'une légère hausse du chômage.

Au total, 225.000 emplois ont été créés au cours du premier mois de l'année 2020 quand les analystes tablaient sur 164.000. C'est aussi beaucoup plus que les 147.000 enregistrés en décembre (révisé en hausse). Le taux de chômage a augmenté de 0,1 point à 3,6%, ce qui s'explique par le fait que plus de 183.000 personnes sont de nouveau rentrées sur le marché de l'emploi, qui ne figuraient plus dans les statistiques précédemment. Le taux de participation au marché de l'emploi a ainsi augmenté en janvier atteignant 63,4% (+0,2 point sur un mois). Dans le détail par secteur, avec un ajout de 44.000 emplois, le secteur de la construction a sans doute bénéficié d'une météo plutôt clémente en janvier. De leurs côtés, les emplois du secteur de la santé ont poursuivi leur ascension (+36.000 pour les soins, +23.000 pour les services ambulatoires et +10.000 dans les hôpitaux), reflétant largement le besoin de soins grandissant pour les personnes âgées en raison du vieillissement de la population. Comme les mois précédents, le secteur des loisirs et de l'hôtellerie a continué d'embaucher (+36.000 emplois supplémentaires). L'administration américaine note qu'au total, 288.000 emplois ont été créés dans ce secteur au cours des six derniers mois. Le secteur des ventes au détail a au contraire perdu 8.300 emplois après un mois de décembre positif (+44.900) marqué par les achats de Noël. Le secteur manufacturier a lui aussi perdu des emplois (-12.000), pâtissant du secteur automobile et du secteur aéronautique civil. S'agissant des salaires, un des éléments particulièrement scrutés par les économistes, ils ont augmenté de 0,25% après +0,1% en décembre. Les analystes tablaient sur une progression de 0,3%. Comparé à janvier 2019, ils progressent de 3,1%, un taux bien supérieur à celui de l'inflation (+2,3% en décembre selon l'indice PCI).