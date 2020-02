Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril s'est établi à 54,47 dollars à Londres, en baisse de 0,84% ou 46 cents par rapport à la clôture de jeudi. A New York, le baril américain de WTI pour mars a perdu 1,24% ou 63 cents, à 50,32 dollars. Selon plusieurs médias, la Russie, alliée des pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole au sein de l'Opep+, s'est opposée jeudi à la recommandation du comité technique de ce groupe, en réunion extraordinaire à Vienne, en faveur d'une baisse de production de 600.000 barils supplémentaires par jour pour enrayer la chute des cours provoquée par l'épidémie de coronavirus. "Moscou a l'habitude de signaler son opposition à tout changement de stratégie de production de l'Opep+", a relevé Stephen Brennock, analyste pour PVM. Mais, selon lui, "cette réticence initiale s'est toujours atténuée dans le passé et (la Russie) finit par s'aligner sur ses alliés." "On s'attend à ce qu'il en soit de même à cette occasion", a estimé l'expert. Pour autant, la baisse de production envisagée "ne sera probablement guère suffisante pour faire remonter les prix car la diminution de la demande chinoise est considérablement plus importante", a souligné Eugen Weinberg, analyste pour Commerzbank.