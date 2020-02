Des groupes de citoyens sont sortis à Alger et dans d'autres villes du pays pour le 51ème vendredi consécutif dans des marches pacifiques pour réitérer leur attachement à l'instauration d'un Etat démocratique et social et la poursuite de la lutte contre la corruption.

Les manifestants moins nombreux que d'habitude, brandissant pour la plupart l'emblème national, ont commencé, aux environs de 14h, à affluer vers les lieux habituels, en l'occurrence la Place Maurice Audin, la Grande-Poste et le boulevard Amirouche, où un dispositif sécuritaire était déployé, ont constaté des journalistes de l'APS.

Ces manifestations interviennent au lendemain de l'annonce du Plan d'action du Gouvernement, qui puise sa référence des engagements du président de la République, et qui met en avant l'urgence de procéder à une révision profonde des modes de gouvernance et de concevoir de nouvelles règles afin de mener à bien les politiques de développement et d'insuffler une dynamique interactive.

Des citoyens ont également battu le pavé dans d'autres villes du pays réclamant le départ "des résidus de l'ancien système", tout en appelant à "la préservation de l'unité nationale".

A Blida, Chlef, Médea et Ain Defla, où le nombre de manifestants a nettement baissé, la revendication d’engagement de "réformes politiques profondes" et à "préserver l'unité nationale", ont été réitérés, de même qu'à Tizi-Ouzou, Béjaia, Bouira et Boumerdes.

Dans l'Est du pays, à Oum El Bouaghi, Skikda, Mila et Batna, les manifestants, dont le nombre a diminué comparativement aux semaines précédentes, ont appelé notamment à "préserver l'unité nationale" et à "respecter la volonté du peuple", alors qu'à Annaba, Khenchela, Jijel, Guelma et Sétif, les manifestants ont appelé à "instaurer un Etat de droit" tout en insistant sur "la poursuite du mouvement jusqu'à l'aboutissement de toutes les revendications".

A Souk Ahras, les citoyens n’ont pas marché en ce 51ème vendredi.

A Oran, Mostaganem et Tlemcen, les citoyens ont sillonné les principales artères du centre ville, mettant en exergue, entre autres, la nécessité de consacrer la liberté de la presse et de renforcer l’indépendance de la justice.

A Nâama, Tiaret, Aïn Témouchent, Relizane, Tissemsilt et Mascara, aucune marche n’a été organisée.

Dans les wilayas du Sud, des dizaines de citoyens sont sortis à El-Oued et Laghouat, à travers les artères habituelles, pour réitérer leur appel au "changement politique profond" et à "l’édification d’un Etat de droit".