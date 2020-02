Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés vendredi à Médéa et Khenchela, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, des détachements de l'ANP ont appréhendé, le 7 Février 2020, deux (2) éléments de soutien aux groupes terroristes à Médéa/1 RM et Khenchela/5 RM, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont découvert et détruit cinq (5) casemates pour terroristes, à Ain Defla/1 RM et Skikda /5 RM, et trois (3) bombes de confection artisanale à Djelfa/1 RM et Tiaret/2 RM», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP, «ont arrêté, à Oran, Tlemcen et Aïn Safra/2RM et Béchar/3 RM, sept (7) narcotrafiquants, et saisi une grande quantité de kif traité estimée à 776Kg et 807g, 5588 comprimés psychotropes, deux (2) véhicules et deux (2) téléphones portables», .

Par ailleurs, des détachements de l'ANP «ont arrêté, lors d'opérations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar et In M'guel/6 RM, douze (12) personnes et saisi 43 groupes électrogènes et 32 marteaux piqueurs». D'autre part, des éléments de la Gendarmerie Nationale «ont arrêté à Ghardaïa, El-Oued et Touggourt/4 RM, trois (3) individus et saisi un véhicule touristique et 5174 unités de différentes boissons». Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie Nationale, «ont arrêté à Tlemcen/2 RM, Batna, El Eulma, Guelma et Bordj Bou Arreridj/5 RM, six (6) individus et saisi quatre (4) fusils de chasse, trois (3) véhicules, 3 jumelles, et une quantité de munition, tandis que des tentatives de contrebande de 9257 litres de carburant ont été déjouées à Souk-Ahras, Tébessa et El Taref/5 RM, alors que 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Oran, Tlemcen, Tiaret, Biskra et Tindouf», conclut le communiqué.