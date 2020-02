Ça doit gazouiller de joie dans le staff du site de microblogging Twitter qui vient d’annoncer des chiffres flatteurs pour cette petite société qui vient de se payer un excellent quatrième trimestre marqué par « une hausse annuelle de 11% de son chiffre d’affaires et une progression du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens qui atteint 152 millions » rapporte le site français cetfrance.fr ajoutant que Twitter s’est réjoui de voir « le chiffre d’affaires atteindre le milliard de dollars, une première dans l’histoire de la société ».

Dans son article mis en ligne le 7 février cetfrance.fr précise également que la société a amélioré son score de fréquentation en annonçant que le nombre de « personnes qui se connectent tous les jours et voient des publicités, a atteint 152 millions, soit une hausse de près de 21 % par rapport aux 126 millions de la même période l'année dernière. » Twitter explique en partie que ces résultats ont été obtenus grâce à une politique d’amélioration de la ‘’santé’’ de ses conversations, « c'est-à-dire l'élimination des nuisances tels que les robots et les trolls, notamment ceux qui diffusent des informations erronées », explique cnetfrance.fr. Seule petite ombre dans ce tableau, les prévisions de dépenses pour les exercices à venir qui devraient augmenter de 20%, en raison notamment d’une future augmentation des effectifs, « en particulier dans les domaines de l'ingénierie, des produits, du design et de la recherche », précise ce même site français.