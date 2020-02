On connait toutes les péripéties des obstacles techniques, économiques et juridiques mis sur le chemin de l’équipementier Huawei pour l’empêcher de participer au déploiement du réseau 5G non seulement aux Etats Unis mais aussi chez les pays amis et alliés fortement pressés par Washington pour lui couper la route, et qui ont répondu diversement ; alors que l’Australie et la Nouvelle Zélande ont fermé leurs marchés 5G, Londres et les autres pays européens ont préféré considéré les intérêts de leurs opérateurs, liés par des investissements importants avec l’équipementier chinois. Tout le monde sait que l’avantage pris par les chinois est obtenu par la conjonction d’un certain nombre de facteurs, dont l’un des plus importants est le dynamisme de ses agents économiques et industriels qui ont pu tisser des réseaux d’affaires un peu partout dans le monde. Un point faible pour les Américains qui n’ont d’acteurs importants à l’échelle mondiale, notamment dans les domaines de la téléphonie mobile. C’est pour cela que l’on vient d’apprendre que Washington songerait à prendre des participations dans le capital des sociétés Nokia et Ericsson, dans l’espoir de pouvoir contrer les ambitions de Huawei. L’information a été divulguée par le procureur général des Etats Unis, lors d’une conférence tenue à Washington, jeudi dernier, au cours de laquelle, William Barr « a laissé entendre que les Etats-Unis et leurs alliés devraient investir dans les concurrents de Huawei afin d'endiguer la part de marché croissante de la société chinoise dans le domaine de la 5G », rapporte le site français zdnet.fr dans un article signé le 7 février. Mettant en relief la stratégie chinoise pour dominer le marché mondial de la 5G, le plus haut magistrat américain a dénoncé le fait que Pékin consacre « plus de 100 milliards de dollars d'incitation pour financer l'achat de ses équipements par ses clients. Cela signifie que les Chinois peuvent proposer à leurs clients de construire leurs réseaux 5G sans aucune mise de fonds », a-t-il dénoncé selon le même site qui a également relevé que le procureur général américain n’a pas écarté l’idée « que les Etats-Unis pourraient porter d'autres accusations contre des pirates informatiques et des voleurs de données chinois dans un avenir proche. »