La Garde civile espagnole a annoncé samedi le démantèlement d'une organisation criminelle internationale vouée au trafic de drogue, dans le cadre d'une opération menée dans plusieurs pays européens.

Cette opération, effectuée conjointement avec l'Europol, s'est ainsi soldée par le démantèlement de 6 plantations de marijuana, dont 3 au niveau des provinces de Guadalajara et de Tolède, et l'arrestation des 25 membres présumés de ce réseau en Belgique, en Allemagne, en France, aux Pays Bas et en Espagne, a précisé la même source dans un communiqué. Les individus arrêtés seront poursuivis pour les délits d'appartenance à une organisation criminelle et de trafic de drogue, souliogne-t-on. De même, un mandat d'arrêt européen a été émis à l'encontre d'une autre personne d'origine albanaise,selon la même source.

L'enquête a débuté en 2017 lorsqu'une organisation criminelle, parfaitement coordonnée et hiérarchisée, qui s'adonnait au trafic de cocaïne à grande échelle entre l'Amérique du Sud et l'Europe a été démantelée. Elle a révélé que la drogue saisie a été introduit en Belgique dans des conteneurs maritimes, avant d'être distribuée en Europe, et que cette organisation criminelle gérait des plantations de marijuana en Espagne et en Allemagne.

Un total de 30 perquisitions ont été effectuées dans plusieurs pays européens dans le cadre de cette opération pour laquelle 600 agents de sécurité ont été mobilisés.

Cette opération a permis aussi de saisir des armes à feu et munitions, 16 téléphones portables et 60.000 euros en liquide.