Un atelier de formation sur la construction écologique «Ecodome» sera organisé samedi à la maison de l’environnement de Tizi-Ouzou, par le Conservatoire national des formations à l’environnement (CNFE) et l’Association de l’environnement et du développement durable (AEDD), a-t-on appris vendredi des organisateurs.

Cette journée d’information «vise à encourager la transition vers une économie verte et tirer parti des énergies renouvelables, à contribuer à accroître les espaces verts et la lutte contre la désertification», selon l’argumentaire de cette rencontre communiqué par la CNFE qui a rappelé qu’une «convention a été signée entre ce conservatoire et l’AEDD visant à développer la thématique de la construction écologique au niveau du territoire national». Le projet Ecodome réalisé à Djanet sera présenté aux participants lors de cette journée ainsi que d’autres projets et ateliers en relation avec la préservation de l’environnement dont le recyclage des tissus a Tizi Ouzou, la valorisation des plantes médicinales, la promotion de la femme rural, les énergies renouvelables et la construction écologique, selon le programme diffusé.