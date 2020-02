Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi a donné, samedi à Alger, le coup d'envoi d'une caravane de solidarité au profit des catégories démunies dans les wilayas de M'sila et de Bordj Bou Arreridj.

Lancée depuis la mosquée Er-rahma d'El Hamiz (Est d'Alger), cette caravane sillonnera les deux wilayas de M'sila et de Bordj Bou Arreridj et distribuera des denrées alimentaires, des couvertures et des appareils de chauffage au profit de près de 600 familles démunies dans les villages, les douars et les régions montagneuses.

Organisée annuellement par le ministère des Affaires religieuses et des wakfs, cette initiative caritative qui s'inscrit dans le cadre d'un plan national englobant toutes les wilayas du pays, a pour objectif la solidarité avec les catégories démunies dans les régions isolées.

A l'occasion, le ministre des Affaires religieuses et des wakfs a salué le rôle des jeunes bénévoles qui «prêtent aide et assistance ,et font du bien à ces personnes vulnérables, des initiatives prônées, à maintes reprises, par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune», exprimant par là même son v£ux de voir de telles initiatives de solidarité qui témoignent de la «solidarité, de la cohésion et de l'unité» du peuple algérien, se multiplier, a-t-il soutenu.