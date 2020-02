Treize (13) personnes ont trouvé la mort et 245 autres ont été blessées dans 31 accidents de circulation en milieu urbain survenus en 2019 dans la wilaya de Ghardaïa, indique samedi un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya .

Ces accidents sont principalement dus au non-respect du code de la route, de la priorité, des plaques de signalisation, à l'inadvertance des piétons et des conducteurs, à l'excès de vitesse, au dépassement non autorisé et à la conduite avec le téléphone mobile, selon la même source. S'agissant du contrôle des infractions de la circulation et du roulage, les mêmes services ont enregistré 1.633 infraction au code de la route et 5.490 contraventions suivi d’une amende et 542 procès-verbaux de délits pour conduite sans une police d’assurance, absence de fiche de contrôle technique du véhicule ou sans documents de conduite et de véhicule, ce qui a entrainé également le retrait de 1.464 permis de conduite, précise le même communiqué.

Durant la même période, les services de sûreté ont organisé 7.001 postes de contrôle, où 121.257 véhicules ont été contrôlés.

Ils ont également signalé 28 points noirs sur les routes dans les tissus urbains que les services concernés prendront en charge pour les éliminer, a-t-on fait savoir.