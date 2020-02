L'armée syrienne a repris samedi le contrôle de la ville clé de Saraqeb, dans le nord-ouest de la Syrie, au terme de semaines de bombardements et de combats contre les terroristes et les rebelles, a annoncé la télévision d'Etat syrienne.

«Des unités de l'armée contrôlent désormais la totalité de la ville de Saraqeb», située à la jonction de deux autoroutes stratégiques dans la province d'Idleb, a indiqué la TV d'Etat, qui a diffusé en direct des images de quartiers de la ville déserts. Sur le long terme, le gouvernement de Bachar al-Assad affirme sa détermination à reconquérir toute la province d'Idleb ainsi que certains secteurs limitrophes dans le nord-ouest du pays. Ce front constitue la dernière grande bataille stratégique pour le pouvoir qui contrôle désormais plus de 70% du territoire. Depuis décembre 2019, les forces gouvernementales syriennes aidées de l'allié russe ont repris leur assaut contre cet ultime grand bastion des terroristes et des rebelles en Syrie. Malgré l'avancée des forces gouvernementales, plus de la moitié de la province d'Idleb et des secteurs attenants dans les régions d'Alep, de Hama et de Lattaquié, restent dominés par les terroristes de Hayat Tahrir al-Cham, HTS, l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. La région compte environ 30.000 rebelles et plus de 20.000 terroristes, selon les chiffres de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).