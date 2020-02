Les jeunes Chakib Kaidi et Yasser Benyoucef d'Alger ont respectivement remporté jeudi la première et deuxième places de la compétition de dance de la 1ère édition de Rap et break-dance, organisée à Jijel.

Selon les organisateurs, la compétition a été ardemment disputée entre des participants venus des quatre coins du pays, guidés par leur passion pour ce genre musical, dont la popularité ne cesse de grandir parmi les jeunes. A ce propos, la directrice locale de la Culture, Salim Kaoua, a indiqué à l'APS que cette première édition, lancée mardi, est «une totale réussite» au regard du niveau impressionnant des 20 participants, mais aussi de la forte affluence qu'a connue la salle chahid Hamlil, située dans le centre-ville. «Ces trois jours dédiés au rap et au break dance ont pour but d'encourager l'éclosion de jeunes talents dans ce domaine et de leur permettre d'échanger leur expérience entre eux», a-t-elle ajouté. A noter que la cérémonie de clôture a été organsinée au parc zoologique Bordj Blida à El Aouana (10km à l'ouest de Jijel), donnant lieu à des spectacles artistiques de hautes volées.