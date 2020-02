Les pongistes de l'Association sportive féminine de l'Arbaa ont décroché deux médailles (1 or, 1 argent), aux épreuves de tennis de table des Jeux arabes féminins des clubs, disputées vendredi à Sharjah.

La médaille d'or a été obtenue en double, alors que celle en argent a été décrochée dans l'épreuve par équipes.

En basket-ball, le GS Pétroliers s'est imposé devant le club de Sharjah sur le score de 81 à 60, (mi-temps : 39-30) et assure sa qualification au 2e tour.

C'est la troisième victoire des Pétrolières, après celles obtenues devant les Saoudiennes d'Elite athlètes (115-36) et le Club féminin du Koweït (78-54), contre une défaite face aux Tunisiennes de l'ES Cap Bon (64-67). Cinq clubs algériens de cinq disciplines différentes prennent part aux 5es Jeux arabes féminins organisés par la fondation Femme et Sports de Sharjah, du 2 au 12 février dans cette ville des Emirats arabes. Les clubs algériens participant à cet évènement sont: le GS Pétroliers (basket-ball et volley-ball), les Associations sportives féminines de l'Arbaa et Bouzaréah (tennis de table), l'OM Birtouta (karaté) et Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à l'arc).

Au total, 15 pays arabes prennent part à ce rendez-vous sportif exclusivement féminin qui se disputera dans neuf disciplines.